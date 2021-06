Euro 2020. Anna Lewandowska dziękuje reprezentacji Polski i wspiera Roberta: "Kochanie, jestem z ciebie bardzo dumna"

cccccc 19 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

no i standardowo do HYMNU kibica WSZYSCY RAZEM ........."NIC SIĘ NIE STAŁO! POLACY NIC SIĘ NIE STAŁO!!!!!!" czy my dożyjemy czasów że będziemy się cieszyć z PUCHARU? może kibice sa za dobrzy? może czas zbojkotować piłkę to się wszyscy porzadnie ogarną zrobią jakiś kilkuletni plan działania, zbudują porządna drużynę... przecież te chłopaki mają głowę, ręce nogi tak jak inni co z nami że nie możemy nic wygrać od kilkudziesięciu lat? może to siedzi w głowie?! przekonanie ze my i tak nie wygramy? brak chęci zapału ambicji - tak jak to Marina przez przypadek wyjawiła.........chyba czas zaorać wszystko i budować na nowo...szkoda tylko Roberta bo fajnie by było że w swojej karierze mógł się pochwalić zdobyciem wysokiego miejsca w turnieju dla kraju....może Mistrzostwa Świata...kto wie