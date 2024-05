Finał "Tańca z Gwiazdami" BEZ Dagmary Kaźmierskiej. Wspiera Roksanę Węgiel z domu (FOTO)

Lillka 14 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

No pogratulować przyjaciółki Roksanko. A teraz pomyśl, że ta osoba właśnie takie młode kobiety jak ty zmuszała do prostytucji. Często zwabia się takie naiwne pod pretekstem dobrze płatnej pracy lub modelingu, a potem zamyka w burdelu, stawia pod drzwiami dwóch goryli, którzy biją dziewczynę do nieprzytomności lub gwałcą na rozkaz. Faszeruje narkotykami, żeby były bezwolne podczas seksu z klientami. To jest twoja "charyzmatyczna dobra ciocia".