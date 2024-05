Maryla Rodowicz wdała się w dyskusję z internautami. Poszło o zarobki w finale "Tańca z Gwiazdami": "Wystąpię ZA DARMO"

........ 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Piękny PR jej robi Pani. Najpierw Edyta Górniak która na Instagramie prosiła by ją obserwować i słuchać....potem stwierdziła że nic jej nie zawdzięcza po za tym że była u niej w drużynie. A tam że pokazując się z tym niewdzięcznym dzieckiem dała jej popularność , wygrała nie wiem jakim cudem konkurs dla dzieci. Pewnie też dobre znajomości ? Teraz Maryla. Jeszcze sam ten jej tekst w jednym wywiadzie " zanim byłam sławna " jesteś znana połowie Polski ale na pewno nie sławna 🤣 Muzyka też słaba, nawet w tańcu z gwiazdami swoją płyte niektórym rozdawała. 🤣 Więc ta złota płyta nie wiem z kąd ? Może właśnie sprzedawała w Jaśle by mieć daną ilość. Bo nie wierzę. Piosenki ma na prawdę słabe, i głos też mi się nie podoba. Więc nie wiem kogo ona zna że ktoś zapłacił za jej " popularność " skończy się taniec z gwiazdami to to jest osoba która zrobi wszystko by o niej pisano, nawet usiadła by nago na scenie. Wszystko po za dobrą muzyką oczywiście. Jej tylko zależy na popularności. Nie ważne z kąd byle by było 🤣 mam nadzieję że nie wygra. Może się nauczy że zaproszenie Maryli nie spowoduje zaraz że jej fani będą na nią głosować.