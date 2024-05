Maryla Rodowicz WYRZUCONA z "The Voice Senior"! Zdradziła kulisy rozstania z TVP: "Już mi podziękowali..."

Ostatnimi czasy Maryla Rodowicz ma jeszcze więcej powodów do zmartwień. Sen z oczu wciąż spędza jej słaba - przynajmniej w mniemaniu piosenkarki - sytuacja finansowa, której nie pomaga niska emerytura oraz rosnące w zastraszającym tempie wydatki, w tym miesięczne opłaty dla pracowników i utrzymanie podwarszawskiej willi. Gwiazda estrady wciąż żali się, że z tego powodu będzie musiała pracować do końca życia, a o "wypasionych wakacjach" póki co może tylko pomarzyć.