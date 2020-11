"Top Model". Marcin Tyszka niezręcznie o Patrycji Sobolewskiej: "Niejednego ZBŁĄKANEGO PODRÓŻNIKA byś skusiła"

grazynkax03 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sama nie pomyślałam że ta wypowiedz tyszki moze byc nawiązaniem do sprawy dominika, ale odczułam dyskomfort i zażenowanie jak on to powiedział. Jest to mega słabe. Tyszka to taki niby smieszny probuje byc ale wychodzi jak zwykle czyli żenująco i niesmacznie. A cały finał był nieciekawy, jakiś mało porywający. pozdrawiam, grazynkax03