Fit Lovers KUPILI DOM w Bieszczadach! (ZDJĘCIA)

Chcemy zrobić tutaj takie "hard reset place", takie miejsce, taki dom dla wszystkich El Wariato. W sumie w ogóle myśleliśmy nad nazwą Dom El Wariato. Chcemy, żeby to było takie miejsce, do którego wszyscy wy będziecie mogli przyjechać i właśnie poczuć to, co my czujemy, co najbardziej kochamy w Bieszczadach, czyli właśnie tą swobodę, ten brak zasięgu, to uczucie wolności - perorował Mateusz.