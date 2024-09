Fit Lovers zorganizowali PRZEDŚLUBNĄ imprezę na jachcie w Gruzji: tańce, znani goście i całusy...

zgłoś do moderacji

Miałam kiedyś męża.Mielismy ślub Kościelny.Rozwiedlisny się ponieważ często się kłóciliśmy nie umieliśmy się dogadać .Do tego doszedł alkohol przemoc chociaż nie zawsze było źle.Byly również wycieczki spacery obiady .Byłam do niego mocno przywiązana.Brakuje mi go i nie wiem czy kiedykolwiek będę w stanie i nim zapomnieć