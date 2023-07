Fotografka opisała niedawne spotkanie z Meghan Markle. Prawda o aktorce wyszła na jaw. "Wierzcie mi"

Fotografka staje w obronie Meghan Markle

Teraz w obronie eksksiężnej zdecydowała się stanąć autorka rzeczonych zdjęć, Jill Ishkanian, która również była obecna 14 lipca na targu staroci. W rozmowie z "The Mirror" zapewniła, że, wbrew krążącym od dawna spekulacjom, Meghan nigdy nie daje znać fotoreporterom, gdzie zamierza się pojawić . Przynajmniej z tego, co wie...

Choć jest to popularna wśród celebrytów praktyka stosowana w celach promocyjnych, Ishkanian nie ma tego typu układów z prominentami, mimo że utrzymuje się z fotografowania gwiazd.

Nikt do mnie nie dzwoni, wierzcie mi - zapewniła. Nie mam absolutnie żadnego wsparcia, wszystko robię sama. To bardzo trudne zadanie, by zrobić im dobre zdjęcie, jeśli mam być szczera.