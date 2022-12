Książę Harry... układał się z paparazzi?! Jego kolega z czasów młodości wspomina: "TO SKOŃCZONY HIPOKRYTA"

Spadam z tego... 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 8 Odpowiedz

Słuchajcie, oglądnęłam 2 odcinki… i jestem w szoku. Nie znosiłam Harrego i Meghan, ale zmieniam zdanie. Meghan jest spoko osobą. To co dziennikarze potrafią zrobić z wizerunkiem człowieka, to jest szok. Zgnoić lub zbawić. Jeśli wiec film zbawia (obejrzyjcie go - zanim zaczniecie komentować to, co Pudel tutaj przedrukowuje z innych „pudli” spoza naszego grajdoła), to obraz Meghan - jeśli byśmy go uśrednili - wskazuje na zwyczajnie miłą osobę, która po prostu zakochała się księciu (któż by tego nie zrobił na jej miejscu?!?). Jestem załamana, jaką władze mają brukowce! Kamieniujemy z ich inspiracji innych ludzi.