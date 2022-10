Fragment wypowiedzi Andrzeja Piasecznego został WYCIĘTY z dokumentu o Annie Przybylskiej. Piosenkarz wyjaśnił, dlaczego...

Wkład w powstanie dokumentu miał również Andrzej Piaseczny, który zaprzyjaźnił się z Przybylską na planie "Złotopolskich". To właśnie piosenkarz skomponował i zaśpiewał utwór, który znalazł się w filmie. W rozmowie z Jastrząb Post Piaseczny przyznał jednak, że nie miał jeszcze okazji zobaczyć filmu. Mimo że otrzymał propozycję obejrzenia dokumentu wcześniej, to postanowił, że poczeka do premiery.

Myślę, że to będzie bardzo wielkie wzruszenie, bo dostałem od reżysera fragment mojej wypowiedzi, który nie znalazł się w filmie. Trudno byłoby wszystkie te wypowiedzi gości zaproszonych do filmu zmieścić w krótkiej mimo wszystko formie. Samo to kilka zdań już naprawdę wyciskało mi łzy z oczu. Wiem, że film jest bardzo wzruszający, wiem, że to też jest zarzut w stosunku do filmu. Ale wszyscy, którzy pamiętają Anię, chociażby z ekranów swoich telewizorów czy kinowych, z całą pewnością poczują ten sam sentyment, kiedy będą oglądać film "Ania" - przekonywał w rozmowie z serwisem.