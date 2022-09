Jarosław Bieniuk wspomina OSTATNIE CHWILE Anny Przybylskiej: "Odchodziła, a ja trzymałem ją za rękę"

W rozmowie z "Vivą!" również Jarosław Bieniuk wrócił wspomnieniami do dawnych lat. Jak sam przyznał, w domowym archiwum ma pełno nagrań z Anną Przybylską w roli głównej. Sportowiec nie kryje, że w przeszłości filmował wiele ich wspólnych chwil. Tata Oliwii pochwalił się również, że posiada filmiki z porodów dzieci, bo były to dla niego i Ani najpiękniejsze chwile w życiu. Bieniuk podkreślił także, że nie posiada nagrań z czasu choroby ukochanej. Jak sam mówi, ten okres był na tyle traumatyczny, że mimo upływu lat, obrazy z ostatnich wspólnych chwil z Anią wciąż do niego wracają.

To już zostaje w człowieku do końca życia. I ten krzyż będę dźwigał aż do mojej śmierci. Nie można skasować z pamięci jak z komputera tych ostatnich godzin, gdy odchodziła, a ja trzymałem ją za rękę. Wszystko do mnie wraca - mówi Jarosław.