Francuski sąd ODRZUCIŁ prośbę Gerarda Depardieu! Aktor nadal oskarżony jest o GWAŁT na 20-latce

Zenada 1 godz. temu zgłoś do moderacji 62 22 Odpowiedz

Pamietam jak pisałam na forum,że USA będzie chciało nas wmanewrować w wojnę przyciskając żebyśmy podawali sprzęt.Oni Ci dobrzy-a my źli.Wtedy Pudel skasował mój komentarz.Kilkanaście dni później Stany umywają ręce i zrzucają na nas odpowiedzialność.A Z. zamiast doceniać Polskę to zaczyna w nieprzyjemny sposób naciskać i rzucać nieprzyjemnymi tekstami.To było pewne.Polacy nie dość,że zabierają ludzi do siebie to będą tymi złymi,bo nie przekazali samolotów.