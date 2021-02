Gerard Depardieu PONOWNIE został oskarżony o gwałt. Ćwiczył z ofiarą scenę teatralną...

W ciągu ostatnich lat ruch "Me too" stał się nie tylko symbolem walki z molestowaniem seksualnym i seksizmem , ale i przedmiotem zażartych dyskusji na całym świecie. Swoimi historiami dzieliły się zarówno osoby publiczne, jak i zwyczajne kobiety, a ogrom ujawnionych skandali wciąż poraża.

Teraz z niemałym kryzysem wizerunkowym będzie się musiał zmierzyć jeden z największych francuskich gwiazdorów kina, Gerard Depardieu. Pierwsze informacje o tym, że aktor miał dopuścić się gwałtu pojawiły się w mediach w sierpniu 2018 roku. To wtedy na paryskim komisariacie zjawiła się 20-letnia kobieta, która zeznała, że celebryta wykorzystał ją podczas prób do spektaklu w jego rezydencji. Według The Guardian, Gerard miał być "przyjacielem rodziny" domniemanej ofiary.