Francuski sukces Jessiki Mercedes na premierze serialu Netflixa: przed wyjściem na "red carpet" zdążyła zjeść "najlepsze frytki w Paris" (ZDJĘCIA)

Blogerka nie miała jednak zbyt dużo czasu na świętowanie tej przełomowej ceremonii, bo musiała wskoczyć do samolotu i polecieć do Francji. Okazało się, że została zaproszona na premierę nowego sezonu serialu Netflixa "Emily w Paryżu". W stolicy Francji spotkała się również z Ciocią Liestyle, czyli Agnieszką Wolszczyk, która zadbała o to, by Jessica miała w czym zabłysnąć na czerwonym dywanie. Przyjaciółka przywiozła jej bowiem suknię od Gosi Baczyńskiej, ciepłe buty i płaszcz, bo Mercedes do Paryża przybyła w letnich fatałaszkach.