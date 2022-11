Jessica Mercedes i Malik Montana bawią się w najlepsze na imprezie domu handlowego (ZDJĘCIA)

W sierpniu tego roku po licznych turbulencjach i awaryjnych lądowaniach doszło wreszcie do oficjalnego zakończenia relacji Jessiki Mercedes i Kuby Karasia. Gdy kilka miesięcy później influencerka dała się obfotografować w towarzystwie rapera Malika Montany, wielu zaczęło spekulować, że tych dwoje coś do siebie ciągnie. Plotki zostały jednak zdławione w zarodku przez samych interesowanych, którzy zapewniali, że jedyne co ich łączy, to serdeczna przyjaźń. Teraz okazuje się jednak, że coś faktycznie mogło być na rzeczy...