Malik Montana i Jessica Mercedes SĄ PARĄ? Na profilach obojga pojawiły się INTRYGUJĄCE komentarze...

W sierpniu tego roku burzliwy związek Jessiki Mercedes z Kubą Karasiem przeszedł do historii. Para, która wcześniej przechodziła spory kryzys, a nawet rozstała się na pewien czas, tym razem oznajmiła, że rozchodzi się definitywnie.

Zabiegana Jess mogła się więc w pełni oddać swej pracy. Jak na jedną z najbardziej rozpoznawalnych influencerek przystało, 29-latka wpadła w wir obowiązków - podróżowania, eventów, sesji i zakupów.

Niespodziewanie Mercedes wraca na języki nie z powodu zakupu nowej pary wypasionych botków czy ultradrogiej torebki, ale dzięki intensywnej wymianie komentarzy, emotikonów i niejednoznacznych opisów, jaka miała ostatnio miejsce między nią a Malikiem Montaną.

Wczoraj na Instagramie 33-letniego rapera pojawiła się seria fotek, wśród których dwie przedstawiały jego i Jessikę.

Don't ever get a taste of success and lose your appetite. #StayHungry - podpisał Malik zdjęcia, który to opis w swobodnym tłumaczeniu oznacza "Nie pozwól sobie posmakować sukcesu i stracić apetyt. Pozostań głodny".

W odpowiedzi na tę sentencję Jessica napisała:

U ain’t gang when u ain’t rocking with us - co można tłumaczyć jako "Nie jesteś w gangu, jeśli nie bujasz się z nami".

Wśród komentujących głos zabrał Jakob Kosel, który napisał:

Wychodzi na to, że Malik dołączył do armii JEMERCED.

Wymiana slangowych kwestii nie była pierwszą, jaka dokonała się na oczach fanów na Instagramach Malika i Jess. Już kilka dni wcześniej raper zostawiał pod postami Mercedes emotikony ognia, komentując jej stylizacje.

Fajerwerki Malika - napisała pod nimi szafiarka.

Co ciekawe, ostatnio oboje znaleźli się w tej samej restauracji na kolacji, wrzucając potem na InstaStory zdjęcia ze wspólnego posiłku. Patrząc na te same kadry i ujęcia, nie ma wątpliwości, że razem skonsumowali zaserwowane w knajpce dania.

Jak donosi nasz informator, szafiarka i raper byli również ostatnio widziani w nocy w centrum Warszawy, gdy oboje opuszczali fotobudkę.

Zapytaliśmy Jessikę, czy za wspólnymi fotkami z Malikiem Montaną kryje się coś więcej, niż ewentualna współpraca. Do tej pory Jess nie zdecydowała się na komentarz. Skontaktowaliśmy się również z raperem, ale i on nie był chętny do rozmowy.

Myślicie, że szykuje się kolaboracja roku czy może coś więcej?

