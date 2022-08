TYLKO NA PUDELKU: Jessica Mercedes i Kuba Karaś znów się ROZSTALI!

Na początku roku nad związkiem Jessiki Mercedes i Kuby Karasia zgromadziły się czarne chmury. Po ponad dwóch latach wspólnego życia para postanowiła się rozstać. Jak udało się wówczas ustalić Pudelkowi, relacja celebrytki i muzyka zakończyła się z inicjatywy Karasia podczas wspólnej podróży pary do Los Angeles. Mimo wszystko zakochani postanowili jednak zawalczyć o łączące ich uczucie i niedługo po rozstaniu dali sobie drugą szansę. Para uczciła swój wielki powrót wyjazdem w Alpy, a w kolejnych miesiącach ochoczo chwaliła się odrodzonym związkiem w mediach społecznościowych.

Jessica Mercedes lakonicznie skomentowała także powrót do Kuby Karasia w niedawnej rozmowie z Pudelkiem. Jak wyznała nam wówczas celebrytka, na ogół nie lubi publicznie rozprawiać o sprawach sercowych. Jednocześnie nie ukrywała jednak, iż cieszy się, że jej relację z muzykiem udało się uratować.

Niestety okazuje się, że miłosna sielanka Jessiki i Kuby nie trwała zbyt długo. Doszły nas bowiem słuchy, iż para ponownie podjęła decyzję o rozstaniu. Postanowiliśmy więc skontaktować się z Jessiką z prośbą, by odniosła się do doniesień o rozpadzie związku. W rozmowie z Pudelkiem influencerka potwierdziła, że jej relacja z Kubą Karasiem właśnie przeszła do historii.