Jessica Mercedes oszczędnie o powrocie do Kuby Karasia: "Wszystkim związkom życzę WYTRWAŁOŚCI" (WIDEO)

Po ponad dwóch latach w związek Jessiki Mercedes i Kuby Karasia wkradł się poważny kryzys. Para, z inicjatywy muzyka, zdecydowała się rozstać podczas romantycznego wypadu do Los Angeles. Zaraz po powrocie do Polski Instagram Jess zalała fala smutnych publikacji oraz przemyśleń dotyczących złamanego serca. Karaś swój komentarz o rozstaniu ograniczył jedynie do wymownego wideo z pękającym balonem w kształcie serca.