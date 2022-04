Uczucie Jessiki Mercedes i Kuby Karasia odradza się przy kluskach śląskich i roladzie: "MEGA SIĘ JARAM" (ZDJĘCIA)

WWO 30 min. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Wiecie czego w polskiej kuchni nie cierpię? Gorących sosów podpływających na talerzu pod zimne surówki!! mieszających się z tą śmietaną, sokiem z warzyw, winegretem,, zabijających smak warzyw, ciepłych buraczków czy kapusty modrej... bleee.... Jakby nie można było surówki / dodatku podać oddzielnie, na talerzyku czy w miseczce a ciepłej częsci dania na talerzu. Żałuję też tego zwyczaju "porcjowania" dania - każdy na talerzu ma 2 gołąbki, 2 kulki z ziemniaków, nieważne czy i co lubi. Nie wystawia się dań na stół by ludzie sami sobie nakładali ile chcą, jak w Gruzji, Azji czy jak na południu Europy - wszystko tam podają na stół na półmiskach, w koszach, w miseczkach, nakładasz ile i co lubisz, nie marnujesz jedzenia zostawiając na talerzu coś co ci nałożono choć nie zjesz bo nie lubis-z lub nie możesz. Wszystko zawsze poporcjowane jakby ktoś się bał, że ludzie się pobiją jak zaczną sami nakładać, lub, ze mięso wyjedzą a kartofle zostawią :D :D