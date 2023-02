Friz opowiada o OJCOSTWIE i zdradza, czy jest już gotowy na bycie tatą. To uciszy plotki o ciąży Wersow? (WIDEO)

Friz od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych twórców na polskim YouTubie i idolem nastolatków, którzy jakiś czas temu walczyli nawet o opakowania po lodach Ekipy, które wypuścił YouTuber. 27-latek swoje zamiłowania do social mediów przekuł w sukces i dziś może pochwalić się wieloma milionami złotych na koncie. Jak sam przyznał w rozmowie z Pudelkiem - gdyby tylko chciał, mógłby już nie pracować i cieszyć się swoim bogactwem. Wiśniewski nie ukrywa jednak, że praca jest jego największą pasją, której oddaje się bez reszty.

W szczerym wywiadzie, którego udzielił Michałowi Dziedzicowi, opowiedział też o tej nieco bardziej prywatnej odsłonie, o której dość rzadko wspomina. YouTuber wyjawił między innymi, czym dla niego jest szeroko rozumiana "prywatność" i podzielił się swoim pomysłem na zorganizowanie gigantycznych poprawin.

Friz opowiada o ślubie

Zwykle jak coś ukrywam, to dlatego, że nie chcemy czegoś pokazywać i zaraz pokażemy. Jednak to jest moje życie, to social media, coś, co ja traktuję bardzo osobiście, coś, co od dziecka śledziłem, od dziecka byłem w tym, teraz jestem tego częścią i oddaje temu cale serducho - mówił.

Celebryta wspomniał, że mimo iż dzieli się swoim życiem prywatnym w sieci, to pokazuje tylko część swojego życia.

To zależy, jak głęboko w to wejdziemy. Gdzieś tam powierzchowną stronę myślę, że można pokazać, że to jest część tej historii. Czyli, że mamy ślub, że będziemy mieć w przyszłości jakąś rodzinę to - można pokazać (...). Ślub, jeżeli by był to oczywiście prywatny, ale myślałem, żeby zrobić poprawiny, na które każdy może przyjść, KAŻDY. I zrobić jakąś imprezę na 50 tysięcy osób. Jest ta część twoja prywatna, ale jest część, którą możesz się podzielić - przekonywał na wizji.

Friz mówi o ojcostwie

Twórca nie ukrywa, że jest niezwykle zajętym człowiekiem. W rozmowie z Pudelkiem opowiedział jednak o tym, jakim chciałby być ojcem.

Mam nadzieję, że najlepszym, na pewno dołożę wszelkich starań, aby takim być. Pytanie też, co to znaczy: Być najlepszym ojcem? Ja myślę, że to znaczy przede wszystkim być osobą, która rozumie, która daje dużą swobodę, bo ja taką miałem i wydaje mi się, że to jest mega ważne i która też nie ocenia - zwierzał się w rozmowie.

Karol Wiśniewski zdradza, czy jest gotowy na dziecko

Temat ewentualnego ojcostwa Friza w ostatnich tygodniach rozgrzewa internet do czerwoności, bo w sieci pojawiają się insynuacje, jakoby Wersow miałaby być w ciąży. Internauci zauważyli bowiem, że partnerka Karola zmieniła nieco styl ubierania, stawiając na nieco obszerniejsze stylizacje, a na jednym z live'ów, Lexy przekonywała, że jej zdaniem "Weronika jest w ciąży". Karol Wiśniewski zdradził jednak, że nie jest jeszcze gotowy na bycie tatą.

Dzisiaj myślę, że nie. Sam fakt, jak rozmawialiśmy przed programem, że pracuję między 12, a 16 godzin dziennie, z czego osiem pewnie montuję filmy. Jak widzisz, nie za wiele jest tam czasu na dzień dzisiejszy - opowiadał.

Myślicie, że tym wyznaniem uciszy wszelkie plotki?

