Wersow wdzięczy się na TikToku. Fani w szoku: "Nie poznałam. Co jej się stało?!" (ZDJĘCIA)

Moja przygoda z powiększaniem ust trwała trzy lata. Teraz temat medycyny estetycznej poszedł tak daleko, że to już jest naturalne. To nie jest nic złego. Mam problem z migracją kwasu hialuronowego. To nie jest ładne i estetyczne. Usta sobie rozpuściłam, na razie będą tak wyglądać - wyznała kilka miesięcy temu w rozmowie z Pudelkiem.

Nie poznałam; Nie wiedziałam, że to Wersow; Ale pięknie wyglądasz; To nie ta sama Wera; Co jej się stało?; Gdyby nie Friz, to by nie miała pieniędzy na te operacje; Wersow, co oni ci zrobili; Myślałam, że to ktoś inny; Pięknie wyglądasz - pisali internauci.