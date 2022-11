Wersow ujawnia, dlaczego NIE CHCE bić się na Fame MMA! (WIDEO)

Projektant? Już od tego odchodzę. Nawet teraz w Wersow Store odłożyłam te kwestie komuś innemu, może to widać. Nie czuję już mega zajawy na to. Teraz bardziej przykładam się do social mediów, do kanałów, do tego, co się dzieję u mnie wewnętrznie, do pracy z różnymi markami. Niekoniecznie Wersow Store, mimo tego że sklep nadal prosperuje i odkładam tam część mojego serducha, jednak ja już tam nie projektuję.