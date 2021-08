Wersow sprzedaje w swoim sklepie... KLAPKI Z CHIŃSKIEJ STRONY?!

Ags 10 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Prawie każdy celebryta to robi, a to któraś ubrania do jogi sprzedaje, następna dresy, ina dramy, kolejna filiżanki. Co myślicie ze ich produkty sa warte swojej ceny ?40 procent ceny stanowi logo danego celebryty. Wolny rynek. Jest popyt na badziewia z celebryckim logo- jest podaż.