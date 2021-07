Sylwester Wardęga UDERZA w Ekipę Friza: "Chodzicie po straganach i straszycie zwykłych sprzedawców"

NO MONEY! 34 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Wejście tych ludzików i Ekipy na giełdę śmierdzi na odległość takim samym przekrętem, jak kilka lat temu było z „mocnym uderzeniem” na giełdzie, w czerwcu 2018, akcji spółki Vabum, czyli Radosława Majdana i jego „perfum”. Sam Majdan był w tym giełdowym interesie jedynie słupem, bo jest tak mało inteligentny, że nawet nie potrafiłby znaleźć w Sieci jakichkolwiek danych o jakichkolwiek firmach/ akcjach, nie mówiąc o wchodzeniu spółki na giełdę. Po godzinie debiutu giełdowego akcje spółki podrożały o ponad 340 (!) procent, z 1,86 do 8,25 zł. za akcję. Taka sytuacja nie zdarza się często. Rekiny giełdy słusznie potraktowały Vabum jako spółkę spekulacyjną i napompowały ją przy debiucie akcji. Po rewelacyjnym debiucie nastąpiło to, co musiało nastąpić! Zaledwie miesiąc później wartość firmy spadła z 13 do 6 mln złotych! To nie mogło się udać, bo Majdan nie jest autorytetem dla ludzi, no może jakiejś garstki. Jest raczej anty-autorytetem. W obecnych czasach każdy może stworzyć sobie własną linie kosmetyków. Potężna, wcześniejsza reklama „perfum” Majdana w zaprzyjaźnionych mediach (przypomina się Amber Gold!) sprawiła, że tysiące idiotów kupiło akcje po giełdowym debiucie. Już zaledwie po dwóch miesiącach wartość akcji SPADŁA TRZYKROTNIE, później było jeszcze gorzej. Majdan ogłosił bankructwo, spółka została niedawno sprzedana ludziom, którzy zadeklarowali, że ich celem jest… sprzedaż produktów opartych o canabis (co to jest wiedzą również dzieci, wielbiciele tak zwanego Friza). Pomysłodawcy i organizatorzy tego przekrętu zarobili miliony (oficjalnie, wszystko jest w świetle prawa legalne!), wiele tysięcy zwykłych ludzi straciło miliony złotówek. Z FRIZEM i EKIPĄ na giełdzie będzie TAK SAMO… i tak samo dla dziesiątek tysięcy kupujących akcje idiotów/ idiotek zamiast lizania money z zysków pozostanie jedynie lizanie lodów.