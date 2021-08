Wersow tłumaczy się z KRADZIEŻY logo francuskiego twórcy. "Po prostu myślałam, ŻE TO DOZWOLONE"

Nad odnoszącą sukcesy Ekipą Friza zgromadziły się ostatnio czarne chmury. Wszystko przez szereg wpadek, które wypunktował influencerom Sylwester Wardęga w nowym filmie. Największym echem odbiły się oskarżenia dotyczące Wersow . Okazało się, że dziewczyna Friza przez dwa lata wykorzystywała do celów komercyjnych grafikę przedstawiają sowę i robiła to bez wiedzy jej autora . Wardęga skontaktował się z zaskoczonym francuskim artystą, który wyznał, że nikomu nie udzielił licencji na używanie znaku, który w Polsce już mocno kojarzy się Wersow.

Nie miałam żadnych złych zamiarów w momencie, kiedy wykorzystywałam to logo, bardziej po prostu myślałam, że jest to dozwolone . Tak naprawdę w ogóle się nie zorientowałam w tym temacie i po prostu nie wykupiłam żadnej licencji, nawet wtedy nie wiedziałam, że tak trzeba zrobić - wyznała Wersow.

Wersow teraz twierdzi, że żałuje, że nie zwróciła się do autora grafiki, by kupić od niego licencję.

Za bardzo nie czułam jeszcze odpowiedzialności do tego, że powinnam się z nim skontaktować i tak dalej, co było tak naprawdę było dużym błędem. Stwierdziłam, że jeżeli się od tego odsunę, przestanę to używać, to tak naprawdę będzie OK, a nie było OK - przekonywała Wersow w nowym wideo Ekipy.