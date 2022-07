Wersow musiała zrezygnować z powiększania ust: "Mam problem z MIGRACJĄ KWASU" (WIDEO)

Wersow, która jest idolką nastolatek, przekonywała w rozmowie z Pudelkiem, że korzystanie z usług medycyny estetycznej nie jest niczym złym. Sowa dodała, że przez wiele lat jej wąskie wargi wpędzały ją w kompleksy. Po trzech latach aplikowania sobie kwasu hialuronowego w usta zdecydowała się na zabieg jego rozpuszczenia. W rozmowie z nami tłumaczyła, że stało się to ze względów estetycznych.

Moja przygoda z powiększaniem ust trwała trzy lata. Teraz temat medycyny estetycznej poszedł tak daleko, że to już jest naturalne. To nie jest nic złego. Mam problem z migracją kwasu hialuronowego. To nie jest ładne i estetyczne. Usta sobie rozpuściłam, na razie będą tak wyglądać - powiedziała.