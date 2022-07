TYLKO NA PUDELKU: Wersow ujawnia, KIEDY ŚLUB z Frizem! "Już się nie mogę doczekać" (WIDEO)

Wersow i Friz zaręczyli się w ubiegłym roku na rajskich wakacjach na Santorini. Wcześniej para przechodziła niemały kryzys podczas pierwszego wyjazdu Ekipy do Stanów Zjednoczonych. Dopiero po czasie przyznali się fanom, że w trakcie pobytu w USA doszło do krótkiego rozpadu ich związku.

Wychowywałam się po części, patrząc na wesela co tydzień. Moi rodzice mają dwór, tam było wesele co tydzień, więc się już napatrzyłam. Kiedyś też marzyłam o tym, żeby stanąć tam na tym miejscu, gdzie panna młoda. Teraz mam tak, że czasem mam takie myśli: A dobra wyjeżdżam. Lub tylko we dwoje z najbliższymi na plaży. Czasami mam tak, że fajnie, jakby to było zaplanowane i stonowane. Na pewno chciałabym za granicą i nie chciałabym, żeby było mega dużo ludzi. Chciałabym skromną uroczystość z najbliższymi.