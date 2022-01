Wersow zdradza, że ROZSTAŁABY SIĘ z Frizem przez DZIECI: "To jest jakiś ABSURD"

... 30 min. temu zgłoś do moderacji 62 0 Odpowiedz

No i co w tym dziwnego? Jeden chce, drugi nie chce. Jak się spotka taka parka gdzie są odmienne zdania w tej kwestii, to zawsze to będzie wywoływać frustracje w jednej, bądź w drugiej stronie. Całkowicie obiektywnie, zarówno jako osoba pragnąca dzieci, zwyczajnie nie chciałabym mieć partnera, który by tego nie chciał, i tak samo jako osoba nienawidząca dzieci miałabym po dziurki w nosie chłopa, który by o nich marzył i ciągle naciskał. W tym temacie nie ma sensacji, to normalna sprawa i przede wszystkim ICH sprawa.