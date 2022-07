Internauci twierdzą, że Wersow... powiększa pośladki! "FAJNY FOTOSHOP"

Haps 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

Pomyśleć, że 100 lat temu kobiety walczyły o równe prawa, dostęp do nauki, głosowania, bycia na równi z mężczyznami. Teraz mamy powrót do niewolnictwa mentalnego, psychicznego i fizycznego. Kobiety robią z siebie monstra pod dyktado gogusiów z grubym porfelem, dla zadowalania ich kaprysów i upodobań robią z siebie żywe sex zabawki, aby byle nie zostawił i nie odciął od pieniędzy i luksusów. To nie są czasy, gdy kobiety nie mogły na siebie zarabiać, aby siedzieć pod pantoflem zakompleksionego faceta. Może to brzmi jak żale jakiejś zagorzałej feministki, ale mam już dość patrzenia na to co kobiety są w stanie zrobić ze sobą, aby nic nie robić w życiu. Teraz w większość przypadków niezależność kobiet kończy się w portfelu mężczyzny. Jestem kobietą, ale przenigdy nie zgodziłabym się na przerabianie się na wzór lalki z sexopa. Skoro facet wymaga tego od ciebie to do czego się jeszcze posunie, abyś mu się nie znudziła?