Friz poszedł zarejestrować córkę. Na miejscu mógł liczyć na NIETYPOWĄ REAKCJĘ urzędniczki: "Kiedy nie musisz podawać imienia..." (FOTO)

Kasia Perykow... 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A u mnie wczoraj w Biedronce była ta cała Bijołse... Wystroiła się jak Stróż w Boże Ciało, a kupiła tylko pasztetkę, kajzerki, Delmę i papiero toaletowy Queen marki własnej naszego sklepu. Chrząkała i stekała przy tej kasie... haha, myślała, że zaraz się rzucę po autograf albo po zdjęcie... A dajcie spokój. Ja to takiej muzyki nie słucham. Daliby Zenka, to bym poprosił o autograf dla córy, bo lubi, mnie to tam się podobało jak Sośnicka śpiewała albo Młynkowa. A ta Bijołse to sknera jakich mało, pytam czy mogę być Pani winna grosika? A ona cos po angielsku: se ma nejm, se ma nejm. Jakie nejm, pytam? Ja nie znam Pani nejm żadnego? Dawać tego grosika czy nie? A ona: dawać... i wyszła. Nawet do widzenia nie powiedziała.