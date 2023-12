Friz relacjonuje zakupy w markecie: "Rzeczy dla bobasów MEGA DROGIE". Pokazał paragon (ZDJĘCIA)

Gość 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 2 Odpowiedz

Najtańsze pieluchy z Dady i on marudzi?? My kupowaliamy pieluszki ekologiczne bo dziecko miało baaardzo delikatną skórę-wcześniak i w innych było często odparzone, pomimo częstej zmiany. Koszt paczki, 66 szt. grubo ponad 100 zł. A jak widomo jedna paczka na miesiąc nie wystarczy, potrzeba 2-3. Jak się karmi piersią to można zaoszczędzić na mleku i nie zamykać pupy dziecka w tym plastiku. Przy dwójce Maluchów to są koszty x 2, nieźle pieniądze się wtedy płaci na same pieluchy. A co do dużych kosztów to poczekajcie, lekki rower dla 4 latka, dobry do nauki jazdy na 2 kółkach to koszt ponad 2 tysiące, a będzie mógł na nim jeździć może max 2 lata, bo dziecko urośnie... Oprócz tego wakacje, leki, zabawki... Czy kogoś jeszcze dziwi, że ludzie często nie decydują się na kolejne dziecko.