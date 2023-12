Zamyśleni Wersow i Friz opuszczają premierę "Akademii Pana Kleksa". Musieli wracać do córki? (ZDJĘCIA)

W poniedziałek świeżo upieczona mama wybrała się na premierę filmu "Akademia Pana Kleksa". Wyjątkowo towarzyszył jej narzeczony, który dotychczas raczej nie korzystał z zaproszeń na salony. Po obejrzeniu nowej produkcji Macieja Kawulskiego i zapozowaniu do kilku wspólnych zdjęć rodzice postanowili wrócić do domu. To jak szykują się do wyjścia, a następnie opuszczają naszpikowane celebrytami miejsce, w którym odbył się premierowy pokaz, uwiecznili na zdjęciach paparazzi.