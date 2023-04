Friz ujawnił, kiedy zarobił pierwszy MILION. Pokazał screen z konta bankowego... (FOTO)

Agata 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

To jest kwestia mentalności, nigdy nie dojdę do wielkiej kasy bo byłoby mi zwyczajnie głupio negocjacjować stawki za taki kontent, uznałabym, że nie jest on nic wart.A ten facet uwierzył w to co ma, I że ma coś do zaoferowania i rynek to połknął