Friz zdradza swój sposób na oszczędzanie: "ZAMIENIŁEM MEROLA NA OPLA" (WIDEO)

Jakbym kupił łódkę, to na przykład bym ją wynajmował, żeby ona "pracowała". Do takich rzeczy podchodzę zero-jedynkowo. Czy się to opłaca, czy się nie opłaca. Jak się nie opłaca, to totalnie odchodzę od tego - wyjaśnia Karol, przechodząc do tematu swojego auta.

Friz zdradził, jaki ma samochód

Po chwili namysłu odszedłem od tego pomysłu. I na ten moment jest mi od niego bardzo daleko, bo po prostu nie czuję, że byłby to zakup, który jest mi potrzebny. To "A", a "B" - jakkolwiek nie może mi się zwrócić czy przydać. Masz to Lambo i co? Siedzisz w garażu, wyjedziesz gdzieś? No i co z tego? Ktoś na Ciebie patrzy i co z tego? Po co? Nie ma to sensu - mówi Friz.