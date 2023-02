Friz wymijająco o ROZPADZIE EKIPY: "Tam jest wiele nierozwiązanych rzeczy" (WIDEO)

Friz pierwszy raz o rozpadzie Ekipy

Ja myślę, że będzie jeszcze czas, żeby o tym gadać. Tam jest wiele nierozwiązanych rzeczy i nie chciałbym ich poruszać, w momencie, kiedy, nie do końca mieliśmy jeszcze okazję sobie to wyjaśnić. To nie jest dobry na to czas (...). To jest tak, jak pokłócisz się z ziomalem swoim, to nie idziesz rozpowiadać wszystkim, jaki to on nie jest zły, tylko raczej najpierw chcesz się z nim pogodzić. Dowiedzieć się, co jego uraziło, co ciebie uraziło, znaleźć wspólny środek i dopiero później... Jestem największym zwolennikiem pojednania - mówił Friz.