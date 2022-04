Fryderyki 2022 - wyniki. Znamy tegorocznych zwycięzców!

Ooootototo 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Widziałem występ tej Maty z Nosowska, kiepsko bardzo jak dla mnie. Chyba tu się bardziej liczy urodzenie od talentu. A on promuje teraz palenie zio La z tą Le osią czy to tylko takie nagłówki? Niech każdy pali co chce ale to osoby publiczne, które mają wpływ na dzieci...