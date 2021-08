Fryderyki 2021. Krzysztof Zalewski czule o rządzącej partii: "Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację"

Ten wieczór bezdyskusyjnie należał do Krzysztofa Zalewskiego . Podczas czwartkowego rozdania Fryderyków na Netto Arenie w Szczecinie zwycięzca drugiej edycji Idola bezlitośnie zmiótł konkurencję ze sceny, zdobywając ostatecznie aż 4 statuetki . Popularny muzyk triumfował w kategoriach: album roku pop alternatywny, autor roku, producent roku oraz teledysk roku.

Jakby mało mu było sukcesów, Zalewski z nawiązką zadbał, aby to głównie o nim mówiło się po zakończeniu gali. Odbierając jedną ze statuetek z rąk Ralpha Kaminskiego (którego swoją drogą pocałował w usta ) , Krzyś podzielił się przed setkami tysięcy telewidzów nacechowanym politycznie hasłem, które jeszcze kilka miesięcy temu chóralnie wybrzmiewało na ulicach polskich miast w kontekście przemarszu Strajku Kobiet.

No i wypadałoby, żebym jako autor roku coś powiedział autorskiego. To może tak. Ci, co tak mówią, chyba mają rację: Pięć gwiazdek, trzy gwiazdki i Konfederację. Trzymajcie się - zakończył przemówienie Zalewski wśród gromkiego aplauzu.