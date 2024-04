Frywolna Anna Mucha kusi zgrabnymi nogami podczas sesji. Internautka: "To GRZECH tak wspaniale wyglądać" (FOTO)

Ostatnimi czasy Anna Mucha znów miała pełne ręce roboty. Wszystko przez emisję programu "Czas na Show. Drag Me Out" , w którym zasiadała za jurorskim stołem i co tydzień bezlitośnie oceniała popisy m.in. Tomasza Karolaka . W wolnym czasie pozostawała natomiast aktywna na Instagramie, gdzie jak zawsze reagowała na potrzeby jej odbiorców.

Anna Mucha kusi zgranymi nogami na sesji. Internauci są zachwyceni

I wanna be your... - napisała, nawiązując do piosenki Måneskin "I Wanna Be Your Slave".