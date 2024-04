Anna Mucha "GRA NOGĄ" w czerwonej sukni z rozcięciem. Fani się rozpłynęli: "Ogień!"

Zetka 24 min. temu zgłoś do moderacji 25 6 Odpowiedz

Hmmm... choćby nie wiem jak dbała o siebie to nie widzę jej piękna za poglądy jakie głosi (i wciska). Piękno to przede wszystkim wnętrze kobiety, ale potrzeba dojrzałości do takiego wniosku.