Przerósł ją bałagan w domu. Anna Mucha musiała poprosić o POMOC specjalistkę (ZDJĘCIA)

Anna Mucha zadebiutowała w filmie, mając zaledwie 10 lat. Grała też w Teatrze Telewizji, pracowała w radiu i telewizji. Olbrzymią popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "M jak miłość". Aktorka wygrała w 2009 roku "Taniec z Gwiazdami", a nagrodę przekazała fundacji "Nie jesteś sam". Często do mediów przebijają się kontrowersyjne wypowiedzi aktorki, co przyniosło Annie Musze opinię skandalistki. Obecnie aktorka jest jurorką w programie "Drag me out!"