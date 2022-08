Frywolna Irina Shayk w neonowym bikini relaksuje się na Ibizie z przyjaciółmi i tajemniczym przystojniakiem (ZDJĘCIA)

Juzia 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 5 Odpowiedz

Odpieczętowane dokumenty sprawy Johnny'ego Deppa i Amber Heard wydobyły na światło dzienne kilka szokujących zarzutów. Sekretami z całego dokumentu podzieliła się Jessica Reed Kraus, influencerka z Instagrama. Podniosła ona zasłonę z tajnych przyjęć miliarderów, na które Heard rzekomo uczęszczała, by zażywać "kopiaste ilości MDMA". Odpieczętowane dokumenty zarzucały, że Heard wykorzystywała okazje prezentowane podczas tych imprez, aby sfilmować Elona Muska wykonującego intymne czynności. Podobno "To nie jest zaskakujące dla nikogo, kto ją zna. Amber zawsze go filmowała. Miała swoją metodę. Sprawiała, że Elon był naprawdę [expletive] podniecony, więc obciążające wydarzenia mogły się wydarzyć, a następnie filmowała to wszystko." "Plotka zawsze była taka, że ona ma na niego jakieś ciemne gówno i dlatego jest jej dłużnikiem."