Irina Shayk oskarżona o wspieranie Władimira Putina! Fani domagają się reakcji znanych marek: "Odrażające! Zwracajcie uwagę na to, z kim współpracujecie!" (FOTO)

Mimo to w sieci co rusz pojawiają się informacje zaprzeczające temu, że Shayk miałaby wspierać napadniętą przez jej rodaków Ukrainę. Pod koniec kwietnia głośno było o opublikowanym przez nią zdjęciu, na którym trzyma w ręce biografię Putina, zaś aktualnie internauci grzmią pod jej adresem w związku z tym, co wrzuciła na Instastories. Modelka dodała z pozoru zwyczajne zdjęcie sałatki jarzynowej, które podpisała: