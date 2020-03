Bradley Cooper pogodził się Iriną Shayk. "Jest najlepszym tatą. Stawia potrzeby córki na pierwszym miejscu"

Pani Łasica 54 min. temu zgłoś do moderacji 148 3 Odpowiedz

Wow, koleś zajmuje się własnym dzieckiem, więc zachwyt totalny, owacje na stojąco i cały artykuł, wychwalający jego dobroć i zaangażowanie. 99% kobiet praktycznie samodzielnie zajmuje się dzieckiem lub z bardzo niewielkim zaangażowaniem gacha - no o co chodzi? to chyba normalne, nie? No chyba nie oczekuje gratulacji za zajmowanie się własnym dzieckiem?