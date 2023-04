Frywolna Kendall Jenner z NAGIM biustem i w mini maszeruje na randkę z Bad Bunnym (ZDJĘCIA)

Kendall Jenner była w związku z Devinem Bookerem

Kendall w przeciwieństwie do swoich sławnych sióstr dość skromnie opowiada o swoim życiu prywatnym. Mimo że celebrytka eksponuje swoje życie w rodzinnym show, to rzadko zwierza się przed kamerami i ukrywa drugie połówki. Jej związek z Devinem Bookerem nie był jednak tajemnicą, bo para widywana była razem przez ponad dwa lata. W końcu w mediach gruchnęła jednak wieść o ich rozstaniu, a ostatnio coraz częściej mówi się, że starsza Jennerka romansuje z Bad Bunnym.

Kilka miesięcy temu okazało się jednak, że ich związek wcale nie jest taki oczywisty, bo raper miał przemawiać podczas Coachelli i po hiszpańsku przekonywać fanów, by "nie wierzyli we wszystko, co mówią media społecznościowe". Wówczas to w mediach od razu pojawiły się informacje, że jego słowa miały być zaprzeczeniem plotek, że raper i modelka mają się ku sobie. Magazyn "Us Weekly" informował z kolei, że nawet były chłopak Kendall nie wierzył w jej romans z muzykiem.