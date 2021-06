Frywolna Małgorzata Rozenek mknie w podskokach do kliniki medycyny estetycznej (ZDJĘCIA)

Ehhh 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

I po co im te wszystkie zabiegi? One nic nie dają.zadna nie wygląda młodziej. Owszem gładziej w niektórych miejscach co jednocześnie podkreśla niestety te nie wygładzane okolice z którymi nic się nie da zrobić. Wczoraj zaczął się kolejny program 40kontra 20 czy cos takiego, jedna z Pani jest lekarzem i ma swój gabinet medycyny estetycznej No i ja się pytam, czy wygląda młodziej? Lepiej? Nic takiego. Ubrana ,wymalowana, ostrzyknieta, szpile, tapir na główne, przyciemniane okulary i tyle co można, a i tak widać wiek wiec, po co to wszystko ?