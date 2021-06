Małgorzata Rozenek przedstawia światu nową członkinię Gangu Majdana! (ZDJĘCIA)

Hjhhj 27 min. temu zgłoś do moderacji 16 23 Odpowiedz

Boze co za festiwal karyn zazdrosnych-nie kupuj adoptuj,za maly ,oderwany od mamy ,za rasowy ,za drogi a czemu na prezent.....sluchajcie zazdrosne kebabowe ksiezniczki,na swiecie sa ludzie bogaci i biedni czy wam sie to podoba czy nie,jesli tak kochacie bezokie koty ze schroniska to widac ze dosc jest chetnych was zeby sie nimi opiekowac!!!!nie wtracajcie sie w sprawy i decyzje innych ludzi bo robicie to z zazdrosci !!!wystarczy ze wasz gach zacznie wiecej zarabiac to wam sie milosc do bezokich dachowcow zmieni na rasowego buldozka...