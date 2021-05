Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana leniwy poranek: Gonia w dresie zbiera psie kupy, gdy Pysiula robi zakupy (ZDJĘCIA)

Ostatnią niedzielę Małgorzata Rozenek powitała, ganiając psiaki na podjeździe w powyciąganym, szarym dresie. Dla odmiany wystrojony jak na pierwszy dzień szkoły Radosław Majdan udał się do sklepu spożywczego po majonez. Pięknie się uzupełniają?

Okazuje się, że Małgorzata Rozenek została zmuszona do stanięcia twarzą w twarz z paparazzi przez ukochane pieski: George'a i Lili, które postanowiły zrobić jej na ulicy psikusa. Dumna właścicielka nie miała innego wyjścia, jak tylko zacisnąć zęby i posprzątać po swoich pupilach. W międzyczasie ubrany na galowo Radosław Majdan wyruszył do okolicznego sklepu spożywczego po niezbędne zapasy. W plastikowych siatkach przytargał do domu m.in. majonez, musztardę i czekoladowe ciasteczka.