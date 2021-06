Małgorzata Rozenek ekscytuje się "nową bryką" Henia za prawie 8 TYSIĘCY: "Z najnowszej kolekcji"

Wiktoria przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Miałam takie kwiatki na sandałkach po kuzynce ponad 20 lat temu... 😅 a tak serio, to o ile kwiaty lubię, to uważam, że cała buda na wózku w takich kwiatach wygląda bardzo źle. Jeden kwiatek na boku by wystarczył, a tak to wygląda koszmarnie kiczowato, już nie wspominając o tym, że to raczej dziewczęcy wózek.