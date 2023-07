Fryzjer Kate Middleton SIĘ WYGADAŁ! Oto sekret jej zawsze idealnej fryzury. Wiedzieliście?

Odcień zbliżony do naturalnego

Księżna Kate zachwycała fryzurą nawet w czasach covidu, gdy dostęp do różnych usług był mocno ograniczony. Okazuje się, że w tamtym okresie sama farbowała sobie włosy. Było to o tyle łatwe, że księżna zwykle decyduje się na odcień bardzo zbliżony do naturalnego. Farbuje włosy środkiem maksymalnie o dwa odcienie ciemniejszym lub jaśniejszym, w zależności od pory roku. Wiosną i latem idzie w kierunku bardziej miodowych pasm, a na jesień wraca do ciemniejszego, kasztanowego koloru.