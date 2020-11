Fundacja broniąca ofiar przestępstw seksualnych komentuje usunięcie Dominica D’Angelica z "Top Model": "Niepotrzebnie GONI ZA SŁAWĄ"

Margo 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Osoby skazane w wiekszosci krajow nie maja prawa do pracy z osobami nieletnimi. Osoby skazane za przestepstwa seksulane na nieletnich nie powinny tez byc z powodow moralnych, nie tylko prawnych, dopuszczone do pracy z dziecmi- tak trudno to pojac? Popelnienie przestepstwa ( i odpokutowanie za to) w zaden sposob nie zmienia faktu jego popelnienia i nie zmniejsza cierpienia ofiary- nie daje tez prawa przestepcy (owszem, tak to sie niepolitycznie poprawnie nazywa) do startowania z ,,czysta karta'' w wielu przypadkow. To nie jest sprawa kradziezy batonika od kolegi, tylko dodatkowo probowania swojego ,,szczescia'' tam, gdzie sie liczy na nieswiadomosc innych ludzi, wiedzac, ze w kraju rodzinnym jest sie juz ,,na spalonym''- to tez pokazuje jak traktuja Polske, kraj, gdzie przestepcy seksualni moga sie czuc bezkarni (sprawa pana Polanskiego tez sie ,,klania'').